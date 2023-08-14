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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

ВМС Британии сопроводили более 100 российских кораблей за два года

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В 2021 и 2022 годах военно-морские силы (ВМС) Великобритании проследили за прохождением свыше 100 российских военных кораблей, сообщает Daily Express со ссылкой на британского замминистра обороны Аннабель Голди.

"В 2021 году Королевский военно-морской флот сопроводил 66 российских кораблей в водах Великобритании, 41 такой корабль был сопровожден в 2022", - цитирует Голди издание.

Отмечается, что в тот же период королевские ВМС также обнаружили и отследили несколько российских подлодок в британской морской зоне.

Ранее в начале июня Королевский военно-морской флот сообщал, что британский эсминец Defender проследил за прохождением группы из трех российских боевых кораблей вблизи Соединенного Королевства.

По его данным, в состав отряда ВМФ России входили ракетный фрегат "Адмирал Григорович", корветы "Сообразительный" и "Стойкий".

За российскими военными кораблями также вели наблюдение британский вертолет Wildcat, истребители Typhoon и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, которые были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии.

Великобритания ВМФ России
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