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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Лидер КНДР призвал к "резкому увеличению" мощностей по производству ракет

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил крупные военные заводы страны и призвал к "резкому увеличению" мощностей по производству ракет, сообщает ЦТАК.

"Он поставил важную цель резко увеличить существующие мощности по производству ракет на основе успехов, уже достигнутых заводом, с тем чтобы наладить массовое производство ракет в соответствии с требованиями системы расширенных и усиленных фронтовых частей, ракетных подразделений и оперативными планами", - говорится в сообщении.

Ким Чен Ын также заявил, что армия КНДР должна иметь "подавляющую военную силу и быть в полной готовности к реагированию на любую войну в любое время".

КНДР Ким Чен Ын
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