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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Пять квартир и 16 автомобилей повреждены в Белгороде после атаки БПЛА

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Пять квартир в доме на улице Есенина в Белгороде, а также 16 автомобилей, получили повреждения в результате атаки беспилотника, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в понедельник будет оформлено заключение о техническом состоянии дома и начнутся восстановительные работы.

Ранее губернатор сообщал, что в 17:43 в Белгороде в результате взрыва обрушилась плитка вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Пострадавших нет.

Белгород Вячеслав Гладков
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