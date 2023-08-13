Пять квартир и 16 автомобилей повреждены в Белгороде после атаки БПЛА

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Пять квартир в доме на улице Есенина в Белгороде, а также 16 автомобилей, получили повреждения в результате атаки беспилотника, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в понедельник будет оформлено заключение о техническом состоянии дома и начнутся восстановительные работы.

Ранее губернатор сообщал, что в 17:43 в Белгороде в результате взрыва обрушилась плитка вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Пострадавших нет.