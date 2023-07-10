В Польше задержали украинца по подозрению в сборе разведданных для России

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Власти Польши сообщили о задержании гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщает в понедельник агентство EFE.

Речь идет о мужчине, который с 2019 года жил на юге Польши. Следователи полагают, что этот человек вел наблюдение, фотографировал польские военные объекты и ключевые объекты инфраструктуры.

Предполагается, что задержанный останется под стражей, пока следователи не завершат сбор информации по его делу.

Судебные власти Польши утверждают, что в общей сложности с начала российской спецоперации на Украине задержали 15 человек, предположительно, собиравших разведданные для России.