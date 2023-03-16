Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

В Польше по подозрению в шпионаже в пользу России задержали девятерых

В Польше по подозрению в шпионаже в пользу России задержали девятерых
Архивное фото
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Польше по подозрению в шпионаже в пользу России и связах с российскими спецслужбами задержали девять человек, сообщил на пресс-конференции глава польского МВД и министр-координатор польских спецслужб Мариуш Каминьский.

Военная операция на Украине

По его словам, подозреваемых задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности.

15 марта польская радиостанция RMF FM сообщила о задержании группы иностранцев, которые устанавливали скрытые камеры в частности на автотрассах и железнодорожных путях вблизи аэродрома в Ясенке близ города Жешув. Там расположен крупный логистический хаб НАТО, через который поступает западное вооружение для Украины.

Разоблачение предполагаемой разведгруппы 16 марта подтвердил министр обороны страны Мариуш Блащак и назвал выявленную угрозу реальной.

Польша МВД Мариуш Каминьский Жешув НАТО Мариуш Блащак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минобороны КНР призвали Токио к осторожности в связи с наращиванием ею военных расходов

В Минобороны КНР призвали Токио к осторожности в связи с наращиванием ею военных расходов

Французский сенат утвердил вызвавший массовые протесты законопроект о пенсионной реформе

МИД КНР призвал США перестать давить на TikTok

В Армении остались жить около 110 тысяч релокантов из России

Федрезерв предоставит банковской системе США до $2 трлн ликвидности

Федрезерв предоставит банковской системе США до $2 трлн ликвидности

VEON впервые раскрыл финансовые результаты без учета российского "Вымпелкома"

Brent подорожала до $74,6 за баррель после обвала накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 16 марта

Госдеп США заявил, что РФ юридически по-прежнему обязана соблюдать ДСНВ

Госдеп США заявил, что РФ юридически по-прежнему обязана соблюдать ДСНВ

В Аравийском море стартует активный этап военных учений РФ, Китая и Ирана

В Аравийском море стартует активный этап военных учений РФ, Китая и Ирана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });