В Польше по подозрению в шпионаже в пользу России задержали девятерых

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Польше по подозрению в шпионаже в пользу России и связах с российскими спецслужбами задержали девять человек, сообщил на пресс-конференции глава польского МВД и министр-координатор польских спецслужб Мариуш Каминьский.

По его словам, подозреваемых задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности.

15 марта польская радиостанция RMF FM сообщила о задержании группы иностранцев, которые устанавливали скрытые камеры в частности на автотрассах и железнодорожных путях вблизи аэродрома в Ясенке близ города Жешув. Там расположен крупный логистический хаб НАТО, через который поступает западное вооружение для Украины.

Разоблачение предполагаемой разведгруппы 16 марта подтвердил министр обороны страны Мариуш Блащак и назвал выявленную угрозу реальной.