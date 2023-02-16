Индия для усиления границы с Китаем построит в Гималаях первое всепогодное шоссе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Индия для усиления границы с КНР в Гималаях приступит к строительству в горах первого шоссе, пригодного для эксплуатации в любую погоду и предназначенного для переброски войск и техники в приграничный район Ладакх, сообщает в четверг Bloomberg.

"Этот проект соединит регион Ладакх с остальной частью страны в течение года", - заявил министр информации и телерадиовещания Индии Анураг Тхакур.

Он пояснил, что шоссе длиной в 283 км через горные районы станет кратчайшим путем в этот регион. Стоимость проекта составит $206 млн, его должны завершить к декабрю 2025 года.

Также министр сказал, что Индия направит для охраны границы с Китаем еще 9 тыс. солдат.

В среду правительство Индии одобрило проект строительства туннеля в 4,1 км через горный массив в штате Химачал-Прадеш. После ввода в строй этого туннеля дорога, которая соединяет основную часть Индии с самыми напряженными участками ее границы с КНР, станет доступна в любое время года.

У Индии есть два шоссе, ведущих в Ладакх, однако их закрывают зимой минимум на четыре месяца. Тогда индийским военным приходится перебрасывать войска и грузы в Ладакх по воздуху.

В данный момент Индия развернула 50 тыс. военных на северных границах в Ладакхе. Ранее командующий сухопутными войсками Индии генерал Манодж Панде заявлял, что за последние пять лет строители возвели 2,1 тыс. км дорог вдоль северных границ страны.

Отсутствие четко демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях стало причиной многочисленных конфликтов с жертвами. Обе стороны возлагали друг на друга ответственность в столкновениях.

Линия фактического контроля является границей де-факто, она признана юридически в соглашениях между Китаем и Индией.

Обострение ситуации в районе Ладакха, расположенного между горными системами Куньлунь и Гималаи, началось в мае 2020 года с конфликтов между китайскими и индийскими военными. Это стало причиной наращивания обеими сторонами военного присутствия на границе.

В минувшем октябре сообщалось, что командование Индии в рамках укрепления границы с КНР в районе Ладакха начинает приобретение различных разведывательных беспилотников и систем слежения.

В декабре стало известно о столкновениях вдоль линии фактического контроля в районе штата Аруначал-Прадеш, несколько военнослужащих Индии и Китая получили ранения и травмы.