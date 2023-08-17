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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Германия поставила Украине две установки ПВО IRIS-T

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Берлин отправил Киеву две установки ПВО IRIS-T, свидетельствуют обновленные данные Минобороны Германии по военной помощи Украине.

Кроме того, Германия поставила Украине 10 наземных радиолокационных станций типа GO12 - вдобавок к 18 переданным ранее. Также Украине направили пять тягачей и четыре полуприцепа, восемь грузовых машин для погрузочно-разгрузочных работ и 4 539 дымовых снарядов, причем ранее Германия уже поставила 12 461 единицу таких боеприпасов.

В начале августа стало известно, что Берлин передал Украине два зенитных ракетных комплекса Patriot.

Patriot Германия Минобороны Украина IRIS-T
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