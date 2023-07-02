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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Шольц заявил о нежелании поставлять Киеву оружие, которое может достичь российской территории

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ФРГ не желает передавать Украине вооружения дальнего действия, которые можно было бы использовать для ударов по территории РФ, заявил в интервью ARD канцлер Германии Олаф Шольц.

"У нас есть принцип, которого мы придерживаемся вместе с президентом США: мы не хотим поставлять оружие, которое при использовании могло бы достичь территории России", - сказал он в ответ на вопрос, почему Берлин не направляет Украине авиационные крылатые ракеты Taurus.

При этом канцлер напомнил, что ФРГ поставила Украине много танков.

Олаф Шольц Германия Украина
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