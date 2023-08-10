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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Температура воздуха в Испании превысила отметку в 40 градусов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Третья, самая сильная за текущее лето, тепловая волна принесла в Испанию аномально высокие температуры, превысившие отметки в 40 градусов по Цельсию, сообщает испанская телерадиокомпания RTVE.

В пяти автономных сообществах Испании - в Андалусии, Кастилии-и-Леоне, Кастилии-Ла-Манче, Мадриде и Стране Басков объявлен высший уровень опасности из-за небывалой жары.

В Севилье, столице Андалусии, температура воздуха в среду поднялась до 44,6 градусов по Цельсию. В различных частях Гранады температура варьировалась от 42,6 до 44,1 градусов.

Метеорологи предупреждают, что действие третьей тепловой волны продлится в Испании до пятницы. Уже в четверг температура начнет снижаться, но в восточной и южной частях страны погода останется экстремально жаркой.

Из-за тепловой волны также сохраняется риск появления в центральной и западной частях Пиренейского полуострова сухих штормов с выпадением минимального количества осадков, но с сильными порывами ветра. Это, в свою очередь, может привести к возникновению новых природных пожаров.

В Испании повышенный риск новых возгораний ожидается с четверга до конца выходных.

Ранее сообщалось, что в условиях непрекращающейся жары в Испании и Португалии продолжается борьба с природными пожарами.

В Испании в понедельник удалось взять под контроль три лесных пожара, в которых за прошедшие выходные выгорели более тысячи гектаров.

Пожары бушуют и в Португалии. Температура воздуха в центральной и южной частях страны превышает отметку в 40 градусов по Цельсию, из-за чего власти опасаются возникновения новых возгораний.

Испания
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