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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Природный пожар на испанском острове Тенерифе выжег более 3,2 тыс. га

Природный пожар на испанском острове Тенерифе выжег более 3,2 тыс. га
Фото: Andres Gutierrez/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Пожарным не удается взять под контроль природный пожар на испанском острове Тенерифе, который уже выжег более 3273 га, сообщает испанская телерадиокомпания RTVE.

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Из-за высокой скорости распространения пламени и плотности дыма власти муниципалитета Санта-Урсула на Тенерифе в пятницу распорядились эвакуировать более 7 тыс. местных жителей.

Более 600 пожарных пытаются локализовать возгорание. На борьбу с пожаром также отряжены 205 служащих Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям, используются 46 средств пожаротушения. Кроме того, на помощь в тушении пламени выделены 16 самолетов.

Работу пожарных бригад осложняет сильная жара. Периметр охваченной огнем территории острова составляет 41 км.

Природный пожар начался в понедельник в южной части Тенерифе.

В этом году природные пожары в Испании уже уничтожили почти 64 тыс. гектаров.

Пожар на Тенерифе

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Испания Тенерифе
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