ЕС объявил о поддержке решений ЭКОВАС по ситуации в Нигере

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз готов поддерживать все решения и действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в связи с военным мятежом в Нигере, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы готовы поддерживать все решения и действия ЭКОВАС, и это включает решения по индивидуальным санкциям (...). Мы готовы работать в этом направлении. Мы подтверждаем нашу полную поддержку решений и действий ЭКОВАС", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Отвечая на вопрос о состоянии и перспективах в стране миссии Евросоюза EUCAP Sahel Niger, представитель Борреля напомнил, что ЕС приостановил сотрудничество с Нигером в области обеспечения безопасности страны и в том, что касается финансовой поддержки ее бюджета, так как в Евросоюзе не признают полномочий пришедших к власти антиконституционным путем военных.

"На месте еще остаются члены миссии, но по причине безопасности мы не сообщаем их точное число", - объяснил Стано.

26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освобождения и восстановления в его функциях президента Базума.

В столице Нигерии Абудже 10 августа состоялся саммит государств ЭКОВАС, участники которого подчеркнули в итоговом заявлении, что "постоянно нацелены на восстановление конституционного порядка, используя мирные методы".

Вместе с тем президент Нигерии и председатель ЭКОВАС Бола Тинубу заявил, что члены этой региональной африканской организации готовы рассматривать любые варианты решения кризиса в Нигере, в том числе, в крайнем случае, идею применения силы.

Участники совещания согласились сформировать и держать наготове воинский контингент на случай, если потребуется проводить операцию на территории Нигера.

Африканский союз на этой неделе отверг планы любого военного вмешательства в Нигере в связи с путчем армейского руководства и заявил, что не поддерживает позицию ЭКОВАС.

Тем не менее ЭКОВАС подтвердило, что может прибегнуть к военной операции в Нигере, если дипломатические усилия не возымеют успеха.