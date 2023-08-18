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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

США готовят план по выводу двух баз из Нигера

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Военное командование США в порядке предосторожности готовит планы на случай, если потребуется проводить эвакуацию из Нигера двух баз, сообщает AP.

"Мы, конечно, надеемся, что сможем найти мирное дипломатическое решение кризиса в Нигере, и тогда нам не придется уходить", - заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер.

Речь идет о базе беспилотников, а также о базе, используемой для борьбы против террористов. Теперь американские военные определяют, в каких странах, кроме Нигера, можно было бы разместить эти базы, добавил Хеккер.

Базы находятся в столице страны Ниамее и городе Агадес на севере Нигера.

Хеккер заявил, что пройдут "недели или даже больше", прежде чем США примут какое-либо решение по поводу будущего баз.

Он также подчеркнул, что пока администрация Джо Байдена не принимала решений о выводе из Нигера дипломатов или силовиков.

Днем ранее CNN сообщил, что администрация США ищет способы сохранить американские войска в Нигере, чтобы продолжить борьбу с терроризмом в регионе, даже если путчисты откажутся вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против президента страны Базума и отстранила его от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал мятежников.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента. В ЭКОВАС сообщили, что рассматривают вариант военного вмешательства в ситуацию в Нигере, но только в крайнем случае.

Путчистов поддержали власти Мали и Буркина-Фасо. В Алжире осудили путч, но выступили против военного варианта решения данного кризиса. Африканский союз отверг планы любого военного вмешательства в Нигер в связи с путчем армейского руководства и не поддерживает позицию ЭКОВАС.

США Нигер Джеймс Хеккер Африканский союз ЭКОВАС
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