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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Белый дом подтвердил готовность Байдена встретиться с Ким Чен Ыном

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном без предварительных условий, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова, заявил в интервью агентство "Киодо" представитель Белого дома Джон Кирби.

"Они (КНДР - ИФ) не ответили положительно на это предложение, но оно все еще остается в силе. Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий", - сказал он.

Агентство обращает внимание, что заявление Кирби прозвучало накануне саммита США-Япония-Южная Корея, на котором, как ожидается, Северная Корея и дальнейшее усиление ее "сдерживания" будет одним из важнейших вопросов. При этом, пишет "Киодо", ранее Вашингтон не сообщал о предложении провести встречу с КНДР на высшем уровне, говорилось только о возможности переговоров сторон.

Кирби отметил, что при отсутствии реакции Пхеньяна "мы должны убедиться, что готовы во всех других отношениях защищать интересы нашей национальной безопасности и наших корейских и японских союзников".

"Это означает наращивание имеющегося у нас потенциала в регионе, и мы, безусловно, рассмотрим возможности сделать это в будущем, если потребуется", - добавил он.

Старший директор Совета национальной безопасности по Восточной Азии Майра Рапп-Хупер сообщила на мероприятии аналитического центра в среду, что администрация в последние недели прилагает "особые усилия" к тому, чтобы побудить Северную Корею сесть за стол переговоров, сообщает агентство.

Джо Байден Джон Кирби КНДР
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