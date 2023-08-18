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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Собянин завил об уничтожении беспилотника ВСУ в зоне Экспоцентра

Предварительно, пострадавших нет

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Ночью ПВО сбили беспилотник при попытке пролета на Москву, обломки упали в зоне Экспоцентра, предварительно пострадавших нет, сообщил в своем телеграме мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу.

"Сегодня ночью при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли", - написал Собянин.

"Предварительно пострадавших нет", - уточнил он.

По его словам, на месте работают городские экстренные службы.

Сергей Собянин Экспоцентр
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