ВС РФ заявили об опасном сближении американских истребителей с российскими

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об инциденте в небе Сирии, где произошло опасное сближение истребителей F-35 "международной антитеррористической коалиции" во главе с США с самолетами Су-35 ВКС России.

"16 августа с 11.10 до 11.37 в районе ЭТ-ТАНФ на высоте около 7000 метров произошло опасное сближение двух истребителей F-35 "коалиции" с парой самолетов Су-35 ВКС России, совершавшей плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с истребителями "коалиции", - заявил на брифинге в четверг заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - добавил он.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 13 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

"В районе ЭТ-ТАНФ за сутки зафиксировано 19 нарушений двумя парами истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей "Тайфун", парой истребителей "Рафаль", одним самолетом-разведчиком MС-12W и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - заявил Кулить.