"Оранжевый" уровень опасности из-за жары объявлен в 28 департаментах Франции

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Чрезвычайная жара ожидается во Франции в субботу на значительной части ее территории, сообщает национальная метеорологическая служба Метео-Франс.

Она объявила "оранжевый" уровень метеорологической опасности - третий по четырехбалльной шкале - в 28 департаментах Франции от юго-запада до северо-востока страны.

При этом в субботу на дорогах Франции ожидается массовый возврат отпускников с летних каникул.

Максимальная температура от +34 до +38 градусов будет достигнута в ряде департаментов регионов Бургундия - Франш-Конте, Овернь - Рона - Альпы и на Корсике.

Власти активировали национальную информационную платформу с "зеленым номером" телефона, и сообщения с призывами к населению соблюдать предосторожность в этих климатических условиях передаются по радио и телевидению, отмечает в субботу телеканал BFMTV.