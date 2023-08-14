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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Власти Канады привлекли военных к тушению лесных пожаров

Власти Канады привлекли военных к тушению лесных пожаров
Фото: AP/TASS

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Канадские военные направлены на Северо-Западные территории страны для помощи в борьбе с лесными пожарами, заявил министр обороны Канады Билл Блэр.

"Мы поддерживаем жителей Северо-Западных территорий, которые борются с мощными природными пожарами. В ответ на просьбу об оказании поддержки вооруженные силы Канады предоставят помощь в тушении пожаров, авиаперевозках, планировании, координации и логистике", - написал Блэр в соцсетях.

Число военных, которые отправятся на Северо-Западные территории, не раскрывается. Ранее, данным издания The Globe and Mail, канадская армия отправила сотни военнослужащих в четыре канадские провинции, чтобы помочь 11 тыс. пожарных, которые борются с разгулом стихии.

Между тем, на Северо-Западных территориях продолжают пылать 233 лесных пожара. Приказы об эвакуации в выходные отдали власти нескольких населенных пунктов, находящихся на стыке провинции Альберта и Северо-Западных территорий. Также сообщается о перекрытии нескольких автомобильных дорог.

Тем временем население Британской Колумбии, где все еще не потушили 390 пожаров, готовится к новой волне жары. Метеорологи прогнозируют, что температура в провинции достигнет 40 градусов по Цельсию. Власти провинции еще в субботу предупредили о повышенном риске получения теплового удара и призвали жителей оставаться в прохладных помещениях с кондиционерами.

Ожидается, что жара в провинции продлится до следующей субботы.

Из-за пожаров, продолжающихся в Канаде уже несколько месяцев, погибли четыре человека.

Ранее стало известно, что дым от пожаров в Канаде достиг США, из-за чего более чем в 12 американских штатах, включая Нью-Йорк, Иллинойс, Мичиган, Огайо и Монтану, власти объявили предупреждение о возможном ухудшении качества воздуха.

Канада
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