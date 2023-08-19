Что произошло за день: суббота, 19 августа

Инциденты с украинскими дронами в Московском регионе, Новгородской и Белгородской областях, смерть народного артиста РФ Игоря Ясуловича, внештатная ситуация со станцией "Луна-25"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило об атаке украинского беспилотника на военный аэродром в Новгородской области. По его данным, в результате возникшего пожара на аэродроме повреждение получил один самолет, пострадавших нет.

- Российские военные пресекли попытку Украины совершить атаку БПЛА в Москве и Подмосковье. Дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково в Московской области, рассказали в Минобороны РФ.

- Умер народный артист РФ Игорь Ясулович. Актер скончался на 82-м году жизни.

- Военные РФ сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Пострадавших и разрушений нет, заявили в Минобороны России.

- "Роскосмос" сообщил о внештатной ситуации с автоматической межпланетной станцией "Луна-25". Инцидент произошел при попытке перехода станции на предпосадочную орбиту, внештатная ситуация не позволила выполнить маневр с заданными параметрами.

- На Тенерифе пока не удалось взять под контроль лесные пожары. Власти были вынуждены продолжить эвакуацию населения на севере испанского острова.

- Жителей Франции предупредили об экстремальной жаре. "Оранжевый" уровень опасности - третий по четырехбалльной шкале - объявлен в 28 департаментах от юго-запада до северо-востока страны.