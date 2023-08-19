В ЦПВС заявили об опасном сближении самолетов коалиции и ВКС РФ в небе Сирии

Российские летчики предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об опасном сближении истребителей F-35 международной коалиции во главе с США с самолетами Су-35 ВКС России.

"19 августа с 6:08 до 6:16 в районе Эт-Танф на высоте около 9000 метров произошло опасное сближение двух истребителей F-35 "коалиции" с парой самолетов Су-35 ВКС России, совершавших плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения", - заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

Также, по его словам, авиация коалиции "продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии".

Контр-адмирал уточнил, что за сутки зафиксировано семь нарушений со стороны коалиции протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений сирийского воздушного пространства двумя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей "Тайфун" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции, сказал Кулить.

"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - резюмировал контр-адмирал.