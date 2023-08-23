В Белоруссии признали экстремистским правозащитный центр "Весна"

Его деятельность запрещена на территории республики

Здание МВД Белоруссии в Минске Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - МВД Белоруссии признало незарегистрированный правозащитный центр "Весна" (внесен в РФ в реестр иноагентов) экстремистским формированием, сообщило в среду госагентство БелТА.

"Решением министерства внутренних дел группа граждан, объединенных под названием "Вясна/Правы чалавека ў Беларусi", признана экстремистским формированием на территории Беларуси", - говорится в сообщении.

Указанная группа граждан признана экстремистским формированием за "организацию деятельности по подготовке и совершению посягательств на суверенитет и общественную безопасность Беларуси, дискредитацию и оскорбление должностных лиц". Деятельность группы и связанных с ней более 30 ресурсов запрещена на территории Беларуси.

Согласно сообщению, лица, которые участвуют или осуществляют любую передачу сведений представителям данной группы, признаются участниками экстремистского формирования и будут привлечены к ответственности по статье 361-1 и 361-4 УК Белоруссии, что влечет наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

3 марта текущего года создатель и руководитель незарегистрированного правозащитного центра "Весна", нобелевский лауреат Алесь Беляцкий был осужден на 10 лет лишения свободы.

Его коллегу Валентина Стефановича приговорили к 9 годам лишения свободы, Владимира Лабковича – к 7 годам. Дмитрий Соловьев, который в зале суда не присутствовал, осужден на 8 лет.

Правозащитникам предъявили обвинения в неуплате налогов. По версии обвинения, с 2013 по 2020 год они вместе с "другими неустановленными лицами" выполняли работы, за которые было выплачено вознаграждение не менее 879 887 белорусских рублей (порядка $279 тыс. по текущему курсу).

Согласно обвинению, Беляцкий с коллегами руководили "Весной" после ликвидации организации Верховным судом Белоруссии в 2003 году, не зарегистрировали центр в качестве налогоплательщика и не подавали документы в налоговую. Правозащитников обвинили в уклонении от уплаты налогов в 2013-2020 годах на общую сумму более 113 тыс. белорусских рублей (около $35,9 тыс.).

Вместе со Стефановичем и Лабковичем Беляцкий был арестован после обысков в правозащитных и негосударственных организациях Белоруссии 14 июля 2021 года.

В 2022 году Беляцкому совместно с правозащитным центром "Мемориал" (внесен Минюстом в реестр иноагентов и ликвидирован), а также украинской организацией "Центр Гражданских Свобод" была присуждена Нобелевская премия мира.