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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

Нобелевский лауреат Беляцкий приговорен к десяти годам колонии по делу "Весны"

Нобелевский лауреат Беляцкий приговорен к десяти годам колонии по делу "Весны"
Алесь Беляцкий и Валентин Стефанович (слева направо на втором плане) в суде Минска
Фото: Наталья Таланова/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Ленинский суд Минска приговорил правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого к десяти годам лишения свободы по так называемому делу правозащитного центра "Весна", передает "Белта".

Гособвинитель просил для него 12 лет лишения свободы. Другие фигуранты дела также признаны виновными и получили реальные сроки. Владимир Лабкович приговорен к семи годам лишения свободы, Валентин Стефанович - к девяти годам. Дмитрий Соловьев, которого судили заочно и который находится за границей, получил восемь лет.

Правозащитникам вменили неуплату налогов. По версии обвинения, с 2013 по 2020 год они вместе с "другими неустановленными лицами" выполняли работы, за которые было выплачено вознаграждение не менее 879 887 белорусских рублей (около $350 тысяч по текущему курсу).

Следствие считает, что Беляцкий с коллегами руководили "Весной" после ликвидации организации Верховным судом Белоруссии в 2003 году и не зарегистрировали центр в качестве налогоплательщика и не подавали документы в налоговую службу. Их обвинили в уклонении от уплаты налогов в 2013-2020 годах на общую сумму более 113 тысяч белорусских рублей (около $45 тысяч по текущему курсу).

Суд по делу "Весны" начался 5 января. Подсудимые вину не признают. Приговор может быть обжалован.

Беляцкий - создатель и бывший председатель правозащитного центра "Весна", Стефанович - его заместитель. Лабкович - координатор кампании "Правозащитники за свободные выборы". Они были арестованы после обысков в правозащитных и негосударственных организациях Белоруссии 14 июля 2021 года. Осенью 2022 года Норвежский нобелевский комитет присудил Премию мира Беляцкому, российскому "Мемориалу" (признан в России иноагентом и ликвидирован) и украинскому "Центру Гражданских Свобод".

"Весна" была ликвидирована в 2003 году по решению Верховного суда Белоруссии.

Алесь Беляцкий Минск Белоруссия Ленинский суд Весна
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