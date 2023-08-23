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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

В Казахстане в проекте бюджета-2024 нет статьи расходов на канцелярию Назарбаева

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В проекте бюджета Казахстана на 2024-2026 годы отсутствует статья о расходах на финансирование деятельности канцелярии первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Проект бюджета опубликован на сайте "Открытые нормативно-правовые акты" и находится на стадии публичных обсуждений до 4 сентября.

Ранее вице-министр финансов Даурен Темирбеков сообщал журналистам, что на содержание канцелярии Назарбаева из бюджета в 2023 году было выделено до 1,5 млрд тенге.

В марте 2023 года в Минфине республики заявили, что сократят финансирование этой канцелярии. В июне глава Минфина Ерулан Жамаубаев сказал, что канцелярию Назарбаева упразднят, часть ее сотрудников уволят, часть - переведут в другие структуры.

Указ о создании канцелярии первого президента Назарбаев подписал за день до сложения полномочий главы государства в 2019 году. В феврале 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы".

Отмененный закон содержал ряд привилегий для экс-президента Назарбаева и членов его семьи, в том числе была закреплена неприкосновенность на все имущество, принадлежащее Назарбаеву и совместно проживающим с ним членам его семьи. Законом предусматривалось обеспечение деятельности экс-президента, он имел право на ежемесячную пенсию в размере 80% месячного должностного оклада президента.

Минфин Казахстан Нурсултан Назарбаев Даурен Темирбеков
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