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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Минфин Казахстана планирует закрыть канцелярию Назарбаева

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Канцелярия первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева находится в стадии реструктуризации и в ближайшие месяцы перестанет существовать, сообщил журналистам вице-премьер - министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.

"Уже идет реструктуризация данного офиса. Думаю, в ближайшее время, как будет решение, я окончательно скажу. Но канцелярии как таковой уже не будет существовать. Думаю, в ближайшие месяц-полтора", - сказал он.

После реструктуризации часть сотрудников канцелярии будут переведены в другие организации, часть будет сокращена.

В начале марта вице-министр финансов Даурен Темирбеков говорил, что финансирование канцелярии Назарбаева в 2023 году сократится на 130 млн тенге.

В начале июня был подготовлен проект указа президента Казахстана, которым обеспечение безопасности Назарбаева предлагалось исключить из обязанностей Службы государственной охраны. Это стало возможным в результате отмены в феврале конституционного закона "О первом президенте Республики Казахстан - Елбасы", который регламентировал статус и привилегии Назарбаева и членов его семьи.

Отмененный закон содержал ряд привилегий для экс-президента Назарбаева и членов его семьи, в том числе была закреплена неприкосновенность на все имущество, принадлежащее Назарбаеву и совместно проживающим с ним членам его семьи. Законом предусматривалось обеспечение деятельности экс-президента, он имел право на ежемесячную пенсию в размере 80% месячного должностного оклада президента.

Возглавлявшему Казахстан порядка 30 лет Нурсултану Назарбаеву 6 июля исполнится 83 года. В отставку с поста главы государства он ушел в марте 2019 года.

Казахстан Минфин Ерулан Жамаубаев Нурсултан Назарбаев
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