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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Экс-президента Казахстана Назарбаева с 4 августа лишат госохраны

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, по которому Служба государственной охраны не будет обеспечивать безопасность экс-президента республики Нурсултана Назарбаева. Указ был подписан 17 июля, 24 июля - официально опубликован и 4 августа вступит в силу.

Основанием для этого стала отмена в феврале 2023 года конституционного закона "О первом президенте Республики Казахстан - Елбасы", который регламентировал статус и привилегии Назарбаева и членов его семьи. При этом неприкосновенность экс-президента Назарбаева сохранена, она гарантирована ему Конституцией. Ему по закону "О президенте Республики Казахстана" предоставляются квартира и государственная дача с необходимым обслуживанием, личная охрана, персональный автомобиль с водителями, бесплатные проезд по стране, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.

В марте Минфин сократил финансирование канцелярии Назарбаева.

1 июня был опубликован проект президентского указа, в котором охрану Назарбаева предлагалось исключить из функциональных обязанностей Службы государственной охраны.

Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном около 30 лет, до марта 2019 года. Сейчас ему 83 года.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Минфин Нурсултан Назарбаев
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