В Мажилисе разъяснили, как теперь будут охранять Назарбаева

Его будут охранять как экс-президента

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Подписанный президентом Казахстана указ, утверждающий положения Службы государственной охраны (СГО), не отменяет обеспечение безопасности экс-президента республики Нурсултана Назарбаева, сообщила "Интерфаксу" глава комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Снежанна Имашева.

Указ, в котором изложено изменение в положение "О Службе государственной охраны", был подписан 17 июля, 24 июля опубликован в эталонном банке нормативных правовых актов республики и вступает в силу 4 августа 2023 года. В новой версии положения, из числа задач СГО исключен пункт об обеспечении безопасности первого президента страны - елбасы, других охраняемых лиц и объектов, организации и координации вопросов обеспечения безопасности охраняемых лиц.

Теперь первым пунктом в числе задач СГО значится обеспечение безопасности президента Казахстана и других охраняемых лиц.

Имашева объяснила, что в соответствии с действующим законом "О президенте" все экс-президенты подлежат охране.

"Поэтому в этой части ничего не изменилось, - сказала она. - А формулировки - "елбасы", "первый президент" - они убираются в связи с тем, что все нормативно правовые акты, в том числе и законы, приводятся в соответствие с Конституцией. Вот и все".

Закон "О первом президенте Республики Казахстан - Елбасы" был отменен в феврале 2023 года. Закон содержал ряд привилегий для экс-президента Назарбаева и членов его семьи. Неприкосновенность экс-президента Назарбаева сохранена, она гарантирована ему Конституцией. Ему по закону "О президенте Республики Казахстана" предоставляются квартира и государственная дача с необходимым обслуживанием, личная охрана, персональный автомобиль с водителями, бесплатные проезд по стране, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.

Назарбаев руководил Казахстаном три десятка лет и ушел в отставку с поста президента в марте 2019 года. 6 июля ему исполнилось 83 года.