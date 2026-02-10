Токаев отметил заслуги Назарбаева в достижениях Казахстана

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Действующая Конституция Казахстана сыграла важную роль в достижениях страны за 30 лет, и большая заслуга в этом первого президента Нурсултана Назарбаева, заявил на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"При этом никто не ставит задачу перечеркнуть значение действующей Конституции, которая сыграла огромную роль во всех достижениях нашей страны за прошедшие 30 лет. Большая заслуга в этом принадлежит первому президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву", - сказал он.

"Тем не менее, - продолжил президент, - надо учесть, что она принималась, когда наша страна только вставала на ноги, и несет в себе отпечаток первых сложных лет становления нашей независимости".

"С той поры наше общество значительно изменилось. Вопреки всем пессимистическим прогнозам Казахстан состоялся как сильное государство, обладающее высоким международным авторитетом", - сказал Токаев.

По его словам, сейчас в мире происходят фундаментальные геополитические, геоэкономические, технологические сдвиги.

"В последнее годы Казахстан также пережил большие изменения, которые оказали влияние на национальное самосознание, можно даже сказать, вызвали сильные потрясения. Поэтому нам крайне важно актуализировать свои цели, ценности и принципы, а также закрепить их на конституционном уровне", - сказал президент.