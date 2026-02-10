Поиск

Токаев отметил заслуги Назарбаева в достижениях Казахстана

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Действующая Конституция Казахстана сыграла важную роль в достижениях страны за 30 лет, и большая заслуга в этом первого президента Нурсултана Назарбаева, заявил на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"При этом никто не ставит задачу перечеркнуть значение действующей Конституции, которая сыграла огромную роль во всех достижениях нашей страны за прошедшие 30 лет. Большая заслуга в этом принадлежит первому президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву", - сказал он.

"Тем не менее, - продолжил президент, - надо учесть, что она принималась, когда наша страна только вставала на ноги, и несет в себе отпечаток первых сложных лет становления нашей независимости".

"С той поры наше общество значительно изменилось. Вопреки всем пессимистическим прогнозам Казахстан состоялся как сильное государство, обладающее высоким международным авторитетом", - сказал Токаев.

По его словам, сейчас в мире происходят фундаментальные геополитические, геоэкономические, технологические сдвиги.

"В последнее годы Казахстан также пережил большие изменения, которые оказали влияние на национальное самосознание, можно даже сказать, вызвали сильные потрясения. Поэтому нам крайне важно актуализировать свои цели, ценности и принципы, а также закрепить их на конституционном уровне", - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев Казахстан Нурсултан Назарбаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российских туристов на Кубе переселяют из закрывающихся отелей

 Российских туристов на Кубе переселяют из закрывающихся отелей

Польша подготовит 300-тысячный армейский резерв

Brent подешевела до $68,93 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 10 февраля

Уолл-стрит выросла по итогам торгов в понедельник

 Уолл-стрит выросла по итогам торгов в понедельник

Япония намерена присоединиться к поставке нелетального снаряжения Украине

Трамп угрожает помешать открытию моста между США и Канадой

 Трамп угрожает помешать открытию моста между США и Канадой

Министры британского правительства поддержали премьера

ЕС ищет способ включить гарантии членства Украины в Евросоюзе в соглашение по урегулированию

 ЕС ищет способ включить гарантии членства Украины в Евросоюзе в соглашение по урегулированию

Что произошло за день: понедельник, 9 февраля
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8356 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });