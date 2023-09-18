Подразделения войск ПВО Белоруссии провели учения у границы с Польшей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения войск противовоздушной обороны Белоруссии провели учения на полигоне близ границы с Польшей, сообщил в воскресенье телеканал белорусского Минобороны ВоенТВ.

"Подразделения войсковой ПВО отработали ряд задач на полигоне "Доманово" (174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО в Брестской области - ИФ)", - говорится в сообщении.

"Проводились батарейные тактические учения, а также дивизионное тактическое учение с боевой стрельбой. Отрабатывали нормативы, выполняли задачи по уничтожению вертолетов огневой поддержки, малоразмерных, низколетящих - на предельно малых и малых высотах", - уточнили военные, добавив, что также отрабатывалось уничтожение самолетов, крылатых ракет и квадрокоптеров.

Сообщается, что на полигоне применялись три типа систем - зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска", переносной зенитный ракетный комплекс "Игла".