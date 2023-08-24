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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Трамп заявил, что Байден не может содействовать прекращению конфликта на Украине

Трамп заявил, что Байден не может содействовать прекращению конфликта на Украине
Фото: Brandon Bell/Getty Images

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден не в состоянии содействовать прекращению украинского конфликта, в который Соединенные Штаты оказались "вовлечены", заявил бывший президент США Дональд Трамп.

"Я считаю, что он недостаточно компетентен для этого", - сказал он в интервью телеведущему Такеру Карлсону, которое транслировалась им в соцсети Х (переименованный твиттер).

Трамп повторил то, что он неоднократно говорил в своих публичных выступлениях: если бы он был президентом, он не допустил бы конфликта или смог остановить его в очень короткие сроки.

Бывший президент также заявил, что не сомневается в том, что Байден, который баллотируется на второй президентский срок, судя по его ментальному и физическому состоянию, не сможет участвовать в выборах 2024 года, - он просто "не дотянет до ворот".

В ответ на вопрос ведущего, какую первостепенную задачу он решил бы, будучи избранным президентом, Трамп сказал, что это - обеспечение безопасности границ и борьба с нелегальной миграцией, которая наполняет страну преступниками и террористами.

Джо Байден Дональд Трамп США
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