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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Трамп отказался от участия в первом раунде предвыборных дебатов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил, что не будет участвовать в первом раунде президентских дебатов республиканцев на следующей неделе, положив конец многомесячным спекуляциям о том, примет ли он в них участие, сообщают СМИ.

Трамп отметил, что пока не видит смысла дискутировать, поскольку, как свидетельствуют данные опросов общественного мнения, значительно опережает других кандидатов-однопартийцев.

Трамп процитировал опрос CBS, опубликованный ранее, который показал, что он опережает своего ближайшего соперника - губернатора Флориды Рона Десантиса на 46 процентных пунктов.

Согласно данным опроса, 62% республиканцев поддерживают кандидатуру Трампа, Десантиса - 16%.

"Общественность знает, кто я такой и каким успешным было мое президентство с обеспечением энергетической независимости, прочных границ и сильных вооруженных сил, самыми большими в истории сокращениями налогов, отсутствием инфляции, мощнейшей экономикой в истории и многим другим. Поэтому я не будут участвовать в дебатах!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее сообщалось, что бывший президент планирует вместо участия в дебатах дать интервью в соцсети популярному тележурналисту Такеру Карлсону в среду в Милуоки, сообщает The Hill.

Дональд Трамп США
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