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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Китай осудил начало сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Китай осуждает решение Японии сбросить в Тихий океан воду, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1", заявил МИД КНР.

"Китай выразил свое твердое несогласие и решительно осудил эти действия, сделав Японии серьезное представление, и потребовал прекращения этого неправильного акта", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

В Пекине отметили, что сброс воды начат, несмотря на "серьезные сомнения и возражения международного сообщества".

Китай считает, что "утилизация радиоактивно загрязненной воды (...) является серьезной проблемой ядерной безопасности, имеющей трансграничные последствия".

МИД заявил, что Япония не обосновала законность решения о сбросе, надежность устройства для очистки воды, точность данных о ее загрязнении, безопасности для морской среды и здоровья человека. Это является "крайне эгоистичным и безответственным актом", который игнорирует интересы международной общественности.

Китайское правительство "примет все необходимые меры для поддержания продовольственной безопасности и здоровья китайского народа", - отмечается в заявлении.

В марте 2011 года цунами привело к аварии на АЭС "Фукусима-1". В апреле 2021 года правительство Японии объявило о планах постепенного сброса воды в океан с "Фукусимы-1" после ее специальной обработки. Решение Токио вызвало широкое недовольство со стороны соседних стран и, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне. Некоторые ученые высказали мнение, что долгосрочные последствия такого шага не ясны, поэтому сброс воды нужно отложить.

В МАГАТЭ считают, что вода с АЭС будет безопасной для океана.

22 августа Токио объявил, что сброс воды начнется 24 августа.

Китай МАГАТЭ МИД Тихий океан Фукусима-1 Япония
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