Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы и экзотических животных из Китая

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы, экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других) из Китая.

Соответствующее указание Россельхознадзора размещено на его сайте. Снят также запрет и на транзит этой продукции по территории РФ.

Ранее Россельхознадзор разрешил поставки и транзит из Китая гидробионтов. Ограничение на эту продукцию было введено в феврале из-за распространения коронавируса в КНР.

Первоначально запрет был введен на один месяц, но затем его продлили на неопределенный срок.

Россельхознадзор также обязал свои территориальные управления "в целях предотвращения импорта рыбной продукции сомнительного происхождения" усилить контроль за рыбой из Китая.