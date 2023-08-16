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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

США ввели санкции против компаний из РФ и Казахстана за связи с КНДР

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - США ввели санкции против трех компаний, в том числе из России и Казахстана, за связи с КНДР, говорится в заявлении на сайте Минфина США, опубликованном в среду.

Под санкции попали ТОО Defense Engineering из Казахстана и ООО "Верус" из РФ. Также ограничения коснулись компании из Словакии Versor s.r.o.

Минфин также внес в санкционные списки ливанскую организацию Green Without Borders и ее лидера Зухаира Субхи Нале, которые, по утверждениям американской стороны, предоставляют поддержку формированию "Хезболла".

КНДР Казахстан США
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