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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Польские патрули на границе с Белоруссией были обстреляны из пневматики

Польские патрули на границе с Белоруссией были обстреляны из пневматики
Архивное фото
Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Нарастает агрессия со стороны нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе, ситуация очень сложная, заявил в четверг пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.

"На границе с Белоруссией нарастает волна агрессии. Польские патрули подвергаются нападениям и забрасываются камнями... Уничтожена патрульная машина, выпущено (в сторону польских пограничных патрулей - ИФ) несколько пневматических пуль", - сказал Жарын, назвав это "тревожным этапом".

Он подчеркнул, что "ситуация на границе с Белоруссией уже несколько недель очень сложная".

"На сегодняшний день с начала года уже зарегистрировано 20 тыс. попыток нелегального пересечения границы с территории Белоруссии в Польшу", - сообщил Жарын, добавив, что "эти попытки все лучше организованы".

Белоруссия Польша
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