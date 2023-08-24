Польские патрули на границе с Белоруссией были обстреляны из пневматики

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Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Нарастает агрессия со стороны нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе, ситуация очень сложная, заявил в четверг пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.

"На границе с Белоруссией нарастает волна агрессии. Польские патрули подвергаются нападениям и забрасываются камнями... Уничтожена патрульная машина, выпущено (в сторону польских пограничных патрулей - ИФ) несколько пневматических пуль", - сказал Жарын, назвав это "тревожным этапом".

Он подчеркнул, что "ситуация на границе с Белоруссией уже несколько недель очень сложная".

"На сегодняшний день с начала года уже зарегистрировано 20 тыс. попыток нелегального пересечения границы с территории Белоруссии в Польшу", - сообщил Жарын, добавив, что "эти попытки все лучше организованы".