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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Три человека стали жертвами стрельбы в американском штате Флорида

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Жертвами стрельбы в городе Джэксонвилле американского штата Флорида стали три человека, сообщил телеканал CNN в воскресенье со ссылкой на городского шерифа.

Подозреваемый забаррикадировался в универсальном магазине Dollar и открыл стрельбу. Пока не ясно, находились ли погибшие внутри универмага или снаружи, отметил телеканал.

В то же время, по словам шерифа, трагический инцидент произошел на почве ненависти стрелка к афроамериканцам.

Шериф сказал журналистам: "Эта стрельба была совершена на расовой почве, и он ненавидел чернокожих", добавив, что "нет доказательств, что он принадлежал к какой-то группе".

Он отметил, что найденные после стрельбы улики свидетельствуют о его "отвратительной идеологии ненависти" и объясняют мотивы его нападения.

По данным полиции, стрелок покончил с собой.

Флорида Джэксонвилл
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