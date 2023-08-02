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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:17

Полиция США проверяет сообщения о проникшем в Капитолий стрелке

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании Капитолия и на близлежащей территории после звонка неизвестного, который сообщил о том, что там якобы действует стрелок, пишет газета The Hill.

В полиции заявили, что подтвержденной информации о стрельбе на данный момент нет, и призвали тех, кто находится в здании сената, укрыться в помещениях, запереть окна и двери.

Жителей близлежащих районов предупредили о том, что им пока не следует приближаться к Капитолию.

США Капитолий
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