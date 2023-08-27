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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 августа

Умер Глеб Панфилов, стрельба во Флориде, падение американского вертолета у побережья Австралии

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Умер режиссёр Глеб Панфилов. Последние месяцы он восстанавливался после болезни.

- Житель Белгородской области погиб при сбросе взрывного устройства с беспилотника. Он получил несовместимые с жизнью осколочные ранения.

- Вечером губернатор Брянской области сообщил об уничтожении украинского БПЛА силами ПВО. Утром Минобороны заявило об уничтожении еще двух в Брянской и Курской областях.

- Три человека стали жертвами стрельбы в американском штате Флорида. Стрелок покончил с собой.

- Американский вертолет с двадцатью морпехами упал у побережья Австралии. Сообщений о гражданских жертвах пока не поступало, есть надежда, что имеются выжившие.

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