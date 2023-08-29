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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Пожар на северо-востоке Греции не удается локализовать более 10 дней

Пожар на северо-востоке Греции не удается локализовать более 10 дней
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Пожарным 11-й день не удается локализовать мощный природный пожар в области Эврос на северо-востоке Греции, огонь постепенно приближается к границе с Турцией, пишет "Катимерини".

За десять дней в этом пожаре погиб 21 человек, он стал самым смертоносным в Европе за нынешнее лето.

Огонь тушат 475 пожарных, сто пожарных машин, шесть пожарных самолетов и четыре специализированных вертолета.

По данным Службы по контролю за изменением климата ЕС "Коперник", пожар в Эвросе, начавшийся 19 августа, выжег более 80 тысяч га земли, из-за чего его уже признали одним из крупнейших в Европе за последние годы.

В южной части Греции пожарные пытаются потушить небольшие возгорания у горы Парнита. Там задействованы 260 пожарных и вертолет.

Франция и Испания во вторник отправили в Грецию несколько пожарных самолетов. Ранее помощь в тушении пожаров стране оказали Германия, Швеция, Хорватия, Румыния, Болгария, Албания, Сербия, Словакия, Кипр и Чехия.

Всего на данный момент в Греции зафиксированы 74 пожара. Предполагается, что причиной некоторых из них стали поджоги.

Лесные пожары в Греции

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Греция Эврос
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