В Венгрии пригрозили расширить запрет импорта украинской сельхозпродукции

Это произойдет, если Евросоюз не продлит запрет импорта четырех культур

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Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство Венгрии защитит фермеров и в случае необходимости с 16 сентября закроет границу для некоторых агрокультур, поступающих с Украины, сообщил изданию agrarszektor.hu министр сельского хозяйства Иштван Надь.

"Если ЕС не продлит запрет на импорт некоторых украинских сельхозпродуктов, срок действия которого истекает 15 сентября, то Венгрия введет запрет на импорт не только четырех культур (пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник - ИФ), но и 24 продуктов в целях защиты внутреннего рынка", - сказал он.

По его словам, в последние годы сельское хозяйство Венгрии переживает одно потрясение за другим. Эпидемия коронавируса, засуха, конфликт на Украине и его последствия, энергетический кризис, а также то, что поставляемая беспошлинно дешевая украинская сельхозпродукция наводнила европейский рынок - все это является проблемами для производителей, отметил он.

"Хотя урожай лучше - в этом году ожидается почти рекордное количество кукурузы - продажи сталкиваются с трудностями из-за конкуренции", - добавил Надь.

Пять соседних с Украиной стран ЕС, агросектор которых в наибольшей степени пострадал от беспошлинных поставок дешевой украинской сельхозпродукции, на прошлой неделе сформировали общую позицию. Истекающий 15 сентября запрет ЕС на импорт с Украины четырех культур в эти страны, должен быть продлен до конца года, заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телус после встречи представителей этих пяти стран - Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии.

Кроме того, коалиция пяти стран поддерживает идею о субсидировании транзита украинской сельхозпродукции. "(...) Мы хотим, чтобы оплата была прогрессивной, то есть зависела от того, куда отправляется зерно", - пояснял Телус.

Помимо этого, коалиция предлагает сделать перечень запрещенных к импорту с Украины продуктов "более гибким, чтобы в него можно было что-то добавлять или убирать", сказал он.

Еврокомиссия 5 июня дала согласие на продление до 15 сентября запрета на экспорт четырех культур: пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. При этом транзит данных товаров через эти страны разрешен. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский недавно заявил, что Евросоюзу, по его мнению, следует продлить запрет на импорт украинской агропродукции пятью странами по меньшей мере до конца 2023 года.

Украина многие годы экспортировала основной объем зерна и другой агропродукции через свои порты на Черном море. Однако после начала военной операции на территории страны работа портов была сильно ограничена. Экспортные потоки были в значительной степени переориентированы на Европу. Украинская агропродукция стала в больших объемах оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что вызвало недовольство местных фермеров.