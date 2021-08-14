Ввоз в Россию машин с правым рулем продлят

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Действие правил ввоза в Россию автомобилей иностранного производства с правым рулем будет продлено, их можно будет завозить и в 2022 году, сообщил в субботу вице-премьер, полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, совершающий рабочую поездку в Якутию.

Один из журналистов напомнил Трутневу, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв ранее просил полпреда о продлении срока использования таких машин.

"Михаил Владимирович (Дегтярёв) на совещании обратился с этим вопросом. Мы уже предварительно переговорили с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным по этому вопросу. Михаил Владимирович поддерживает пролонгацию данного решения", - рассказал полпред.

"То есть мы примем решение о том, что люди на Дальнем Востоке смогут и в следующем году беспрепятственно ввозить праворульные автомобили для личного пользования, - заверил Трутнев. - Такое решение правительством будет принято".