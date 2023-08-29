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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

В ЕС назвали лесные пожары в Греции крупнейшими в истории блока

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Пожарные в Греции ведут борьбу с крупнейшими в истории ЕС лесными пожарами на северо-востоке страны, сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

"Это самый большой пожар, когда-либо зафиксированный в ЕС", - приводят европейские СМИ слова представителя.

Он отметил, что пока не удается взять под контроль распространение огня. По его словам, ЕС для оказания помощи Греции направил 11 самолетов и вертолет, а также более 400 пожарных.

Ранее сообщалось, что пожарные 11-й день борются с мощными природными пожарами в области Эврос на северо-востоке Греции, огонь постепенно приближается к границе с Турцией.

За август из-за лесных пожаров в Греции погибли 20 человек.

Лесные пожары в Греции

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ЕС Греция
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