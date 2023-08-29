Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Более 180 человек погибли в столкновениях в эфиопском регионе Амхара

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере 183 человека стали жертвами столкновений, которые начались летом в регионе Амхара на севере Эфиопии между военными и амхарскими военизированными формированиями "Фано", сообщили западные СМИ со ссылкой на данные ООН.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) также заявили, что введение с 4 августа в регионе режима чрезвычайной ситуации привело к многочисленным нарушениям прав населения.

"Режим ЧС дал властям широкие полномочия арестовывать без ордера суда, вводить комендантский час, запрещать общественные собрания", - сказала представитель УВКПЧ ООН Марта Хуртадо.

В миреЭфиопия проведет референдум о землях, оспариваемых регионами Амхара и ТыграйЧитать подробнее

По ее словам, УВКПЧ получало сообщения о задержаниях более 1 тыс. человек в Эфиопии в рамках режима ЧС, причем многие из задержанных - молодежь, подозреваемая в поддержке "Фано". Она отметила, что с начала августа власти ведут повальные обыски, и призвала всех участников конфликта в Эфиопии прекратить насилие и пренебрежение законами.

Военные Эфиопии ранее вместе с "Фано" и силами региона Амхара вели борьбу с мятежниками из региона Тыграй. В ноябре 2022 года стороны заключили мирное соглашение, после чего федеральные власти разоружили региональные силы. Однако попытки распустить отряды "Фано" были безуспешны, и многие местные жители обвинили правительство в попытках ужесточить контроль над регионом.

В июле федеральные силы безопасности, регулярная армия вступили в столкновения с отрядами "Фано". Поступали данные о боях в городах Лалибэла, Гондэр, Дэбрэ-Табор и Кобо. Однако в начале августа сообщалось, что ситуация в регионе Амхара нормализуется.

Эфиопия ООН Амхара
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар на северо-востоке Греции не удается локализовать более 10 дней

Пожар на северо-востоке Греции не удается локализовать более 10 дней

Эстония задумалась о закрытии КПП "Койдула" на границе с Россией

Эстония задумалась о закрытии КПП "Койдула" на границе с Россией

Пакистанский суд постановил отложить исполнение приговора экс-премьеру Хану

Эстонские СМИ осудили премьера за отказ объяснить бизнес мужа в России

Эстонские СМИ осудили премьера за отказ объяснить бизнес мужа в России

Что случилось этой ночью: вторник, 29 августа

Глава Минкоммерции КНР выразил претензии американской коллеге по ряду вопросов

Глава Минкоммерции КНР выразил претензии американской коллеге по ряду вопросов

В палате представителей США потребовали документы по расследованию против сына Байдена

США ожидают соблюдения Венской конвенции в отношении вызванных на допрос в ФСБ дипломатов

США ожидают соблюдения Венской конвенции в отношении вызванных на допрос в ФСБ дипломатов

Ученые прогнозируют нехватку снега на половине горнолыжных курортов в Европе

Ученые прогнозируют нехватку снега на половине горнолыжных курортов в Европе

Байден в сентябре отправится с визитом во Вьетнам

Байден в сентябре отправится с визитом во Вьетнам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });