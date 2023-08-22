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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Эфиопия проведет референдум о землях, оспариваемых регионами Амхара и Тыграй

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Власти Эфиопии планируют усилить контроль на территориях, которые являются объектом споров между эфиопскими регионами Амхара и Тыграй, и организовать референдум о статусе этих земель, заявил глава Минобороны страны Абрахам Белай.

"Незаконную администрацию, созданную в этих районах, распустят. Национальные силы обороны Эфиопии гарантируют, что здесь не будет других вооруженных сил, кроме федеральных сил безопасности", - приводят его слова западные СМИ.

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Он отметил, референдум по этим территориям проведут, "когда народ будет готов, без какого-либо внешнего давления". Министр добавил, что власти принимают меры, чтобы дать возможность жителям, ранее бежавшим с этих территорий из-за войны в Тыграе 2020-2022 годов, вернуться домой.

Военные Эфиопии ранее вместе с силами региона Амхара и амхарскими военизированными формированиями "Фано" вели борьбу с мятежниками из региона Тыграй. В ноябре 2022 года стороны заключили мирное соглашение.

После конфликта спорные территории оказались под управлением представителей региона Амхара, тогда как большинство бежавших отсюда относились к народу тиграи. Амхарские националисты выступают против идеи референдума, а тиграи отвергают претензии амхарцев на эти земли.

Эфиопия Тыграй Амхара
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