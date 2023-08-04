На севере Эфиопии введут чрезвычайное положение из-за боев с ополчением

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Совет министров Эфиопии решил объявить чрезвычайное положение в северном регионе Амхара, где с понедельника продолжаются боестолкновения между федеральными силами безопасности и амхарскими военизированными формированиями "Фано", передает АР. Решение правительства должен одобрить парламент страны.

В заявлении чиновников говорится, что из-за событий в Амхаре день от дня растет угроза национальной безопасности и общественному порядку, а также увеличивается ущерб экономике страны. Ответственность за происходящее правительство возложило на "вооруженные экстремистские группировки".

3 августа администрация региона признала, что не может остановить бои, и попросила федеральной помощи.

Режим ЧП подразумевает ограничения в передвижении для граждан и расширение прав властей по задержанию людей.

Обстановка в Амхаре, второй по населенности провинции Эфиопии, нестабильна с апреля, когда федеральные власти попытались разоружить "Фано". Ополченцы "Фано" вместе с региональными и федеральными силовиками два года вели борьбу с мятежниками из региона Тыграй. В ноябре 2022 году стороны заключили мирное соглашение, после чего федеральные власти начали разоружать ополченцев. Но распустить отряды "Фано" не удалось.

С 30 июля, по словам очевидцев, бойцы ополчения начали нападать на регулярные военные отряды, перекрывать дороги и захватывать важные объекты. Из-за столкновений были отменены авиарейсы в популярные у туристов города Лалибела и Гондэр, интернет в Амхаре работает с перебоями.