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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Ситуация в эфиопском регионе Амхара, где шли бои между армией и ополчением, нормализуется

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Обстановка в эфиопском городе Гондэр в регионе Амхара, где с прошлой недели происходили столкновения регулярной армии с ополченцами из амхарского военизированного ополчения "Фано", нормализуется, сообщает в среду межарабский телеканал Al Jazeera.

"Боевики "Фано" выбиты из большей части Гондэра, где на прошлой неделе произошли наиболее масштабные столкновения", - передает телеканал со ссылкой на местных жителей и самих ополченцев.

Аналогичные сообщения поступают и из других городов региона.

О столкновениях эфиопских военных с "Фано" в регионе Амхара стало известно на прошлой неделе. В связи с этим премьер Эфиопии Абий Ахмед был вынужден объявить там режим чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев.

Ранее армия Эфиопии вместе с "Фано" и силами региона Амхара вели борьбу с мятежниками из региона Тыграй. В ноябре 2022 году стороны заключили мирное соглашение, после чего федеральные власти разоружили региональные силы. Однако попытки распустить отряды "Фано" были безуспешны, и многие местные жители обвинили правительство в попытках ужесточить контроль над этим регионом - вторым по численности населения в стране.

Эфиопия Амхара Тыграй
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