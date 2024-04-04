Сомали закрыла два консульства Эфиопии и высылает ее посла и дипломатов

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Власти Сомали в четверг объявили о закрытии двух консульств Эфиопии в стране и о высылке в Аддис-Абебу эфиопских дипломатов.

"В ответ на вмешательство Эфиопии во внутренние дела Сомали и вопиющее нарушение суверенитета страны совет министров Сомали распорядился с 4 апреля закрыть консульства Эфиопии в городах Харгейса и Гараве", - говорится в сообщении сомалийского телевидения.

Власти Сомали дали эфиопским дипломатам двухнедельный срок для выезда на родину. Послу Эфиопии в Сомали также предложено покинуть страну.

Отношения между Сомали и Эфиопией осложнились ранее в этом году после того, как власти Сомалиленда - одной из частей Сомали, являющейся сейчас фактически самоуправляемой территорией, подписали с Аддис-Абебой меморандум о взаимопонимании, по которому Эфиопии открывается доступ к Красному морю через порт Бербера в обмен на возможное признание.