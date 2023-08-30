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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

В 11 странах Европы зарегистрировали случаи заболевания сальмонеллезом

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, объявленным в среду, заражения сальмонеллезом отмечены в 11 европейских странах, сообщают бельгийские СМИ.

Всего зарегистрировано 134 случая сальмонеллеза из-за потребления зараженного куриного мяса в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Нидерландах, Норвегии, Словении, Финляндии, Франции, Швеции.

На Данию приходится, по меньшей мере, 97 заболевших. В Австрии зарегистрирована одна смерть от заболевания сальмонеллезом. Большинство заражений отмечено в период с января по август.

СМИ указывают на то, что две недели назад санитарные власти Австрии выражали обеспокоенность возможной связью между заболеваниями сальмонеллезом и куриными полуфабрикатами из Польши. Выяснилось, что почти все заболевшие ели шашлыки из курятины польского производства.

Европа
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