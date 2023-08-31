В Польше сформируют две новые общевойсковые дивизии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Польше создаются две новые общевойсковые дивизии, сообщило агентство PAP со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

"Это означает, что в конечном итоге Войско Польское будет иметь шесть тактических соединений с соответствующим обеспечением и вооружением", - заявили в ведомстве.

Одной из формируемых дивизий станет 1-я пехотная дивизия легионов. Как сообщалось ранее, она приступит к несению службы на границе с Белоруссией до конца осени. Дивизия, состоящая из четырех бригад, будет дислоцироваться на территории Подляского воеводства на северо-востоке Польши. Она будет вооружена американскими танками Abrams и южнокорейскими танками K-2. В ее составе будет действовать артиллерийская бригада, вооруженная самоходными гаубицами производства Польши Krab и Южной Кореи К-9, а также беспилотными системами разведки.

Подробности о еще одной формируемой дивизии пока не приводятся, помимо того, что она будет дислоцироваться в центральной части Польши, южнее Варшавы.