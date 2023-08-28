Четыре страны ЕС призвали Минск вывести из Белоруссии бойцов "Вагнера"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Министры внутренних дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии обратились с призывом к Минску вывести с территории Белоруссии бойцов группы "Вагнера", сообщило в понедельник Польское радио.

"Эта группа должна покинуть регион, в котором мы живем, того требует международная безопасность", - цитирует радио главу МВД Польши Мариуша Каминьского.

"Если наступит критический момент, будь то на польской или на литовской границе, мы примем ответные меры. Все открытые пассажирские и грузовые пограничные переходы будут закрыты. Мы сформировали группу, которая будет постоянно следить за ситуацией на наших границах", - отметил Каминьский.

Польша 10 февраля закрыла движение автотранспорта на пограничном с Белоруссией пункте пропуска Бобровники-Берестовица. Единственным действующим пунктом пропуска грузового транспорта на белорусско-польской границе является международный автомобильный пункт Козловичи-Кукурыки. При этом с 1 июня и до особого распоряжения министра внутренних дел и администрации Польши введен полный запрет въезда с белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России.

18 августа Литва закрыла пограничные пункты пропуска "Шумскас" (с белорусской стороны - "Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией. Правительство Литвы мотивировало решение геополитической обстановкой и необходимостью снижения уровня угроз. После закрытия "Шумскаса" и "Твярячюса" остаются открытыми четыре пункта на границе с Белоруссией: "Мядининкай" ("Каменный лог"), "Лаворишкес" ("Котловка"), "Райгардас" ("Привалка") и "Шальчининкай" ("Бенякони").