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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Польша создала дополнительную оперативную группу на границе с Белоруссией

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Польша сформировала дополнительную оперативную группу на границе с Белоруссией, сообщило агентство РАР со ссылкой на представителей Минобороны страны.

"Задачи в рамках укрепления системы обороны польско-белорусской границы выполняют подразделения 16-й механизированной дивизии, 18-й механизированной дивизии и создаваемой 1-й пехотной дивизии. В целях обеспечения присутствия отдельных подразделений, а также демонстрации способности немедленного реагирования на попытки дестабилизации ситуации на восточной границе была создана дополнительная оперативно-учебная группа, в состав которой вошли, в том числе, солдаты вышеперечисленных тактических подразделений, а также 17-й механизированной бригады, 6 воздушно-воздушной бригады, 25-й воздушной кавалерийской бригады, 21-й базы беспилотных летательных аппаратов, 1-й авиационной бригады сухопутных войск, войск территориальной обороны, военной полиции и сил специального назначения", - говорится в сообщении.

"Солдаты вооружены бронетранспортерами Rosomak, самоходными артиллерийскими установками Rak, танками Leopard, ПЗРК Piorun, инженерно-разведывательной техникой и беспилотными летательными аппаратами. Их работа также дополнена воздушной поддержкой в виде вертолетов", - передало агентство.

Польша Белоруссия
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