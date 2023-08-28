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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

ЕС выразил поддержку послу Франции в Нигере

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Намерение военного режима Нигера, пришедшего к власти в результате путча 26 июля, выдворить посла Франции не будет способствовать поиску выхода из кризиса дипломатическим путем, и ЕС поддерживает главу французской дипмиссии, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Распоряжение путчистов выслать посла Франции - это новая провокация, которая никоим образом не может помочь найти дипломатическое решение для нынешнего кризиса", - говорится в коммюнике ЕВС, опубликованном вечером в понедельник в Брюсселе.

"Европейский союз выражает свою полную поддержку послу Франции", - сказано в документе.

В заявлении представителя ЕВС повторяется позиция ЕС о непризнании полномочий режима Нигера, пришедшего к власти в результате путча.

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Ранее в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на конференции французских послов в Елисейском дворце, приветствовал действия главы дипмиссии, "который остается там, несмотря на давление и на все заявления незаконных властей".

Путчистский режим Нигера, пришедший к власти в результате переворота 26 июля, потребовал от посла Франции Сильвена Итте покинуть страну в течение 48 часов, сообщалось в коммюнике нигерского МИД, опубликованном 25 августа.

В документе говорилось, что ввиду "отказа посла Франции в Ниамее ответить на приглашение для беседы 25 августа 2023 года" в министерство иностранных дел "и других действий французского правительства, противоречащих интересам Нигера", власти "решили отозвать свой агреман господину Сильвену Итте и потребовать, чтобы он покинул нигерскую территорию в течение 48 часов".

В Париже в ответ заявили, что ознакомились с требованиями военных. При этом в МИД Франции не стали сообщать, согласны ли отозвать посла: в министерстве пояснили, что у путчистов, по мнению французской стороны, нет законного права требовать отъезда главы дипмиссии.

ЕС Франция Нигер
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